أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهن و5.25 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 4 جنيهات و5.75 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه.
البطاطس بين 3 و6 جنيهات.
البصل بين 4 جنيهات و5.75 جنيه.
الكوسة بين 7 جينهات و11 جنيهًا.
الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 3 و5 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 2.5 و3.5 جنيه.
برتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 5 و8 جنيهات.
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