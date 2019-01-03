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    أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة في سوق العبور اليوم

    12:52 م الخميس 03 يناير 2019
    أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة في سوق العبور اليوم

    صورة أرشيفية

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهن و5.25 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 4 جنيهات و5.75 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه.

    البطاطس بين 3 و6 جنيهات.

    البصل بين 4 جنيهات و5.75 جنيه.

    الكوسة بين 7 جينهات و11 جنيهًا.

    الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

    القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

    البرتقال السكري بين 2.5 و3.5 جنيه.

    برتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

    الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

    الرمان بين 5 و8 جنيهات.

     

    أسعار الفاكهة أسعار الخضروات سوق العبور سوق الجملة

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