أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهن و5.25 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 4 جنيهات و5.75 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات.

البصل بين 4 جنيهات و5.75 جنيه.

الكوسة بين 7 جينهات و11 جنيهًا.

الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و3.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.