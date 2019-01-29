عمرو نصار: مصر تتطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية في السوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن القطاع الخاص المصري الفرنسي يمثل ركيزة أساسية لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين لمستويات متميزة خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف نصار، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي، أننا نتطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين.

ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته، مصر للمرة الأولى، منذ السبت الماضي وبصحبته وفدًا من كبار الشركات الفرنسية.

ووقعت مصر وفرنسا أمس نحو 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم وزيادة الاستثمارات وأنشطة الشركات الفرنسية في مصر.

وأشار نصار إلى حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة لتشجيع الشركات الفرنسية على التواجد في السوق المصري والذي يمثل بوابة نفاذ المنتجات إلى العديد من الأسواق المحيطة بمصر وبصفة خاصة السوق الأفريقي .

وأكد نصار على أنه جاري العمل حالياً على تحقيق الاستفادة القصوى لشبكة اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

وأضاف نصار أن الوزارة تنفذ خلال المرحلة الحالية خطة شاملة لتعزيز التواجد المصري بالأسواق الأفريقية ترتكز على توسيع نطاق التعاون التجاري والصناعي مع 12 دولة أفريقية بشرق وغرب القارة.

وأضاف نصار أن استراتيجية العمل تتضمن نقل الخبرات الصناعية المصرية للدول الأفريقية بعدد من الصناعات بدءًا من صناعات التجميع ووصولا إلى التوطين الكامل لهذه الصناعات في غضون عدة سنوات وباستخدام مدخلات إنتاج وخامات مصرية وهو ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول.

ويرى نصار أنه يمكن إنشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة بالأسواق الأفريقية تستند إلى خطة عمل الوزارة بدول القارة وكذا العلاقات الاستراتيجية التي تربط فرنسا بعدد كبير من الدول الأفريقية.

وأكد نصار على حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية.

وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليًا تدشين منظومة للتحول الإلكتروني تتضمن تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليات التصدير والاستيراد، والربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية، بما يسهم في تقليل التكلفة واختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ .

وقال فؤاد يونس، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك، خلال الاجتماع إن الحضور المكثف للشركات الفرنسية بمجلس الأعمال ومنتدى الأعمال المصري الفرنسي يعكس حرص مجتمع الأعمال في فرنسا على تعزيز تواجده بالسوق المصري.

وقال ريجيه مونفرو، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك، إن زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة تستهدف وضع رؤية واستراتيجية لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستثمارية المتميزة بين البلدين.

وأشار مونفرو في البيان أن هناك فرصًا كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة في مجالات الرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والمدن الذكية والدفع الرقمي والنقل.