الفيدرالي الأمريكي يناقش أسعار الفائدة اليوم في أولى اجتماعات هذا العام

القاهرة- مصراوي:

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أول اجتماعاته للعام الجديد ويستمر لمدة يومين.

ويناقش الاجتماع الذي سيبدأ في وقت وقت لاحق اليوم الثلاثاء أسعار الفائدة، ومن أن يُبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إن الفيدرالي الأمريكي يشير منذ آخر اجتماع له إلى أنه سيبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وعلى إثر هذا الاجتماع ارتفعت أسعار الذهب عالميًا لأعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر اليوم، لأن عادة ما يرتفع الذهب بدعم توقعات انخفاض أسعار الفائدة الذي يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.

وسجل الدولار أمس تراجعًا في ظل ترقب اجتماع الفيدرالي، وفقًا لما ذكرته الوكالة.