كيلو سمك البوري يصل إلى 44 جنيهًا.. أسعار السمك بسوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، اليوم السبت، بينما استقرت أسعار باقي الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور، عند نفس مستويات الأمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم ليتراوح اليوم بين 21 جنيهًا و23.5 جنيه، بينما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 60 و66 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري عند نفس أسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا، والفليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 275 و325 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.