الدين الخارجي 92.6 مليار دولار.. من هم أبرز الدائنين لمصر؟ (إنفوجرافيك)

إعداد- ياسمين سليم:

تصميم- مايكل عادل:

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي بنحو 13.6 مليار دولار بنسبة 17.2%، مقارنة بالعام المالي 2016-2017، ليسجل 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماصي، بحسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.

ووصل بذلك الدين الخارجي إلى نسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو الماضي مقابل 33.6% في نهاية يونيو 2017، وفقا لبيانات المركزي.

وتتمثل أبرز الجهات الدائنة لمصر في مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى دول نادي باريس، والصين.

وأظهرت بيانات رسمية للبنك المركزي، أن مصر ستسدد ديونًا خارجية بقيمة 14.7 مليار دولار خلال عام 2019.

وبحسب تقرير الوضع الخارجي لمصر الذي أصدره البنك المركزي، ونشره باللغة الإنجليزية على موقعه الإلكتروني، فإن مصر ستسدد نحو 6.129 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري و8.608 مليار دولار في النصف الثاني.

وبحسب البيانات فإن نحو 8.5 مليار دولار من الديون المقرر سدادها في العام الجاري، ستكون لصالح الكويت والسعودية والإمارات.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز الجهات الدائنة لمصر وقيمة الديون المستحقة لها من إجمالي الدين الخارجي، وفقا لتقرير الوضع الخارجي لمصر الصادر عن البنك المركزي.

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