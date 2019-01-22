أسعار النفط تتراجع نحو 2% مع تأثرها سلبا بتباطؤ الاقتصاد الصيني

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط نحو 2% اليوم الثلاثاء جراء مؤشرات على اتساع نطاق تباطؤ اقتصادي في الصين مما يثير المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، وفقا لوكالة رويترز.

وتراجعت أسواق المال في أنحاء آسيا بفعل أنباء سلبية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط.

وبحلول الساعة 1205 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 1.23 دولار بما يعادل 1.96% إلى 61.51 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا إلى 52.80 دولار للبرميل.

وأعلنت الصين عن أقل معدل نمو اقتصادي سنوي في نحو 30 عاما أمس الاثنين، وحذرت لجنة التخطيط الرسمية الصينية من أن تراجع طلبيات المصانع يشير إلى انخفاض أكبر في الأنشطة في الأشهر المقبلة وفقد مزيد من الوظائف.

وفي حين قاومت واردات الصين النفطية التباطؤ الاقتصادي، لتبلغ مستوى قياسيا مرتفعا فوق عشرة ملايين برميل يوميا أواخر 2018، فإن الكثير من المحللين يعتقدون أن البلاد بلغت ذروة نمو الطاقة، وأن تعطشها للطاقة سيضعف.

وفي مؤشر على اتساع نطاق الضعف الاقتصادي، أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء تباطؤ اقتصاد كوريا الجنوبية الموجه نحو التصدير لأقل وتيرة نمو في أعوام مسجلا 2.7% في 2018.