في جولة لمصراوي.. إقبال ضعيف على الملابس والأحذية رغم الأوكازيون

كتبت- شيرين صلاح:

بدأت المحال التجارية، المتخصصة في بيع الملابس والأحذية الأوكازيون الشتوي منذ الأسبوع الماضي بتخفيضات تتراوح ما بين 30 و50% للملابس والأحذية ما بين 20 و30%، إلا أن الإقبال ما زال ضعيفًا، وفقًا لما ذكره أصحاب محلات في جولة لمصراوي.

وقال عماد عز الدين، صاحب أحد محلات الملابس بمنطقة وسط البلد، لمصراوي، إن التخفيضات تتراوح بين 20 و50%، وتختلف نسبة الخصم في حال كانت القطعة مخزنة من العام الماضي أم قطعة تم شرائها هذا العام.

وتابع عز الدين "نسبة الخصم على الجواكت تتراوح بين 20 و30%، بينما نسبة الخضم على البلوزات تصل إلى 50%".

وبحسب عز الدين فإن نسبة الإقبال على شراء الملابس منذ بداية الأوكازيون مازالت ضعيفة، متوقعًا أن يباع نحو 10% فقط من البضاعة خلال مدة الأوكازيون.

وكانت وزارة التموين أعلنت عن بدء فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2019، اعتباراً من منتصف يناير الحالي لمدة شهر، بتخفيضات تتراوح نسبتها بين 20 و30%.

وقال محروس سيد، أحد أصحاب محلات الملابس بمنطقة وسط البلد، إن الأوكازيون هذا العام لن يحقق المبيعات المرغوب فيها، نظراً لارتفاع الأسعار هذا العام عن العام الماضي.

وأضاف محروس، لمصراوي، أن حركة المبيعات في المحلات ستنشط عند تصفيات الملابس الشتوية هذا الموسم.

وضرب محروس مثلاً قائلاً "لو سعر القطعة 100 جنيه طول موسم الشتاء في التصفيات هبيعها بـ 75 جنيه واخسر فيها 25 جنيه، بدل ما تتخزن للموسم إللي بعده وأخسر نصف ثمنها".

ووفقًا ليحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، فإن الإقبال على شراء الملابس الشتوية مازال ضعيفًا بعد مرور أسبوع من الأوكازيون، متوقعًا أن يرتفع الإقبال على الشراء خلال الأيام المقبلة ولكن بنسبة طفيفة.

وأضاف الزنانيري، أن نسبة المبيعات خلال موسم الشتاء لن تزيد عن 40% من البضاعة.

ولم تشعر يسرا، التي التقاها مصراوي في جولته، بالأوكازيون الشتوي وتقول: "التخفيضات السنة دي زي السنة إللي فاتت مش حقيقة، الأسعار لسه مرتفعة والفرق في الأسعار بين بداية موسم الشتاء ودلوقتي مش كبير".

اضطرت يسرا شراء "بلوزة" قيمتها 450 جنيهًا مقابل 500 جنيه قبل التخفيضات، على حد قولها.

ولم تسلم محلات الأحذية من حركة الشراء الضعيفة هي الأخرى، ويقول حسن نصر، بائع بأحد محلات الأحذية بمنطقة وسط البلد، لمصراوي، إن حركة البيع والشراء ضعيفة منذ بداية موسم الشتاء، لذا قرر صاحب المحل أن يخفض أسعار الأحذية المخزنة لديه منذ بداية الموسم بنسبة تتراوح بين 20 و30%، خلال فترة الأوكازيون.

ويضيف: "بنعمل تخفيضات أكبر على الأحذية المخزنة من بداية السنة علشان لو فضلت للسنةإاللي جايه هتتباع بسعر أقل ونخسر في سعرها".

وقال حسن إن الإقبال مازال ضعيفًا رغم بداية الأوكازيون، لكنه يتوقع أن يزيد الإقبال بعد انتهاء فترة الامتحانات بالجامعات والمدارس.

وتوقع خليفة هاشم، عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، أن تزيد نسبة الإقبال على الشراء بنهاية الشهر الجاري.

وقال هاشم لمصراوي إن الإقبال مازال ضعيفًا، منذ بداية انطلاق الأوكازيون.

ورغم التخفيضات التي تشهدها أسعار الأحذية إلا أن سمر محمد، التي التقاها مصراوي في جولته اشترت حذاء "بوت" بسعر 580 جنيهًا مقابل 725 جنيهًا قبل التخفيض.

وقالت سمر إن بداية الموسم ذهبت لتعرف على أسعار الأحذية فوجدت أن تتراوح بين 650 جنيهًا و900 جنيه، لذا قررت الانتظار للأوكازيون.

يذكر أن الأوكازيون الشتوي بدأ الموسم الماضي بداية من 30 يناير واستمر حتى نهاية شهر مارس، بعدما مدت وزارة التموين الأوكازيون أكثر من مرة أملًا في انعاش سوق الملابس والأحذية.