البورصة تعود للانخفاض مع نهاية تعاملات الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

عادت البورصة إلى الانخفاض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بضغط من مبيعات الأجانب والعرب، وذلك بعد ارتفاعها خلال جلسة أمس الاثنين.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.74% بنهاية التعاملات عند مستوى 13475 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع خلال تعاملات اليوم بقيمة 62.2 مليون جنيه، و9.6 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي قيمة 71.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة سجل ارتفاعا بنهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.97%، إلى مستوى 13575 نقطة، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب.