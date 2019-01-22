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التنظيم والإدارة ينتهي من تحديث الهيكل الوظيفي لوزارة شئون مجلس النواب

01:33 م الثلاثاء 22 يناير 2019
التنظيم والإدارة ينتهي من تحديث الهيكل الوظيفي لوزارة شئون مجلس النواب

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه انتهى من تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة شئون مجلس النواب، عقب جلسات مكثفة بين قيادات الوزارة لمناقشة مقترحات الهيكل الوظيفي.

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز إن الجهاز لديه من الخبرات التي تمكنه من تكثيف جهوده وإنجاز تحديث واستحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية في أقل وقت ممكن، وهو ما نفذه بالفعل مع عدد من مؤسسات الجهاز الإداري للدولة.

وأكد رئيس الجهاز، على أنه خلال تحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية لأي من مؤسسات الجهاز الإداري للدولة بشكل عام، يتم مراعاة المادتين 9 ، 75 من قانون الخدمة المدنية، وكذا قرار المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1146 لسنة 2018، بشأن استحداث بعضن التقسيمات التنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، الدعم التشريعي إلى جانب نظم المعلومات .

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجلس النواب صالح الشيخ الجهاز الإداري

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