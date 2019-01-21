الإحصاء: 30.5 مليون شخص إجمالي حركة الركاب بالمطارات المصرية في 2017

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الاثنين، إن إجمالي حركة الركاب للمطارات بلغ 30.5 مليون راكب عام 2017 مقابل 27.2 مليون راكب عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

وأضاف الجهاز خلال النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوي لعام 2017، أن إجمالي حركة الرحلات للمطارات بلغ 281 ألف رحلة عام 2017 مقابل 276.7 ألف رحلة عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 1.5%.

وبلغ إجمالي كمية البضائع المنقولة 320.7 ألف طن عام 2017 مقابل 338.2 ألف طن عام 2016 بنسبة انخفاض 5.2%.

الحركة الإجمالية للشركات الوطنية بالمطارات:

بلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية للركاب للشركات الوطنية 15.72 مليون راكب عام 2017 مقابل 15.71 مليون راكب عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 0.1% (منهـا 10.7 مليون راكب للحركـة الدولية بنسبة68.2%, والحركة المحلية 5 ملايين راكب بنسبة 31.8 %).

وبلغت بذلك نسبة حركة الركاب للشركات الوطنية 51.5% من إجمالي حركة الركاب للمطارات.

كما سجل إجمالي الحركة الدولية والمحلية لطائرات الركاب والبضائع بالمطارات 217.5 ألف رحلة للشركات الوطنية عام 2017 مقابل 225.1 ألف رحلة عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.

ومن بين هذه الرحلات 134.3 ألف رحلة للحركة الدولية بنسبة 61.7%, والحركة المحلية 83.3 ألف رحلة بنسبة 38.3%، حيث بلغت بذلك نسبة حركة الرحلات للشركات الوطنية 77.4% من إجمالي حركة الرحلات للمطارات.

وبلغت كمية البضائع المنقولة عبر رحلات الشركات الوطنية 142.8 ألف طن عام 2017 مقابل 134.5 ألف طن عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 6.2%، (منها 80.8 ألف طن صادر بنسبة 56.6%، و37.6 ألف طن وارد بنسبة 26.4%، و24.3 ألف طن ترانزيت بنسبة 17%).

وبلغت بذلك نسبة حركة البضائع للشركات الوطنية 44.5% من إجمالي حركة البضائع للمطارات، وفقا لنشرة جهاز الإحصاء.



وبلغ عدد المطارات المصرية التي تمت بها حركة شركات الطيران الوطنية 20 مطاراً خلال عام 2017، وسجل عدد شركات الطيران الوطنية 20 شركة منها 10 شركات قطاع أعمال عام، و10 شركات قطاع خاص.

ووصل عدد الطائرات المستخدمة في الشركات الوطنية إلى 189 طائرة خلال عام 2017 (منها عدد 89 طائرة مملوكة لهذه الشركات بنسبة 47.1%، وعدد 100 طائرة مستأجرة بنسبة 52.9%).

وسجل إجمالي عدد المشتغلين بشركات الطيران الوطنية نحو 36891 مشتغلاً عام 2017 مقابل 37034 مشتغلاً عام 2016، بنسبة انخفاض 0.4%.

وبلغ إجمالي قيمة الأجور النقـدية والمزايا العينية والتأمينات الاجتماعية بشركات الطيران الوطنية 4.3 مليار جنيه عـام 2017 مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2016، بنسبة ارتفاع 25.1%.