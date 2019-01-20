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بنك الاستثمار القومي يضخ ٢٤ مليون جنيه لإنشاء مصنع بلاستيك بشمال سيناء

01:58 م الأحد 20 يناير 2019
بنك الاستثمار القومي يضخ ٢٤ مليون جنيه لإنشاء مصنع بلاستيك بشمال سيناء

محمود منتصر

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك وافق على ضخ ٢٤ مليون جنيه لإنشاء مصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية في بئر العبد بشمال سيناء.

وأضاف منتصر لمصراوي، أن البنك قام بتدبير نسبة 20% من إجمالي التكلفة الاستثمارية لإنشاء المصنع البالغةً 120 مليون جنيه على مساحة 18ألف متر.

ويهدف مصنع البلاستيك المزمع إنشاؤه إلى تصنيع أكياس ورولات بلاستيكية من مادة البولي إيثيلين.

ويستهدف بنك الاستثمار القومي نمو حجم أعماله خلال العام الجاري، وإبرام تسويات بقيمة 200 مليار جنيه على مراحل، بحسب ما قاله منتصر.

 

محمود منتصر بنك الاستثمار القومي مصنع بلاستيك المنطقة الصناعية بئر العبد شمال سيناء

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