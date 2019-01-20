سحر نصر تبحث المجالات المنتظر التعاون فيها مع "الفرنسية للتنمية"

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فيليب بودون نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، الرؤية المستقبلية، للتعاون الإنمائي المصري الفرنسي، والمجالات المنتظر التعاون فيها في الفترة المقبلة.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الأحد، إن من بين هذه المجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتمكين الشباب والمرأة، وتنمية المهارات، ودعم الحماية الاجتماعية، ومشروعات لدعم قطاعي التعليم والنقل.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة، الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن فعاليات أسبوع دور القطاع الخاص في التنمية.

واتفقت الوزيرة، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، على شراكة استراتيجية جديدة، تكون بناءً على احتياجات الشعب المصري، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار في رأس المال البشري أولوية لدى القيادة السياسية خاصة في مجالي التعليم والصحة، وفقا للبيان.

وأكد فيليب بودون، حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر، مشيرا إلى دعم فرنسا الكامل لمصر في تمويل المشروعات التنموية.

وذكر أن الوكالة ساهمت في دعم مشروعات في مصر بقيمة 2 مليار يورو من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.

كما تشمل المشروعات التي ساهمت الوكالة في دعمها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، وفقا لبودون.