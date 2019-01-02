ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور اليوم مقارنة بمستواها أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيه، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيلة البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا.