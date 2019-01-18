10 % زيادة في الطلب على اسطوانات البوتاجاز بسبب برودة الطقس

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أدى إلى زيادة معدل الطلب على اسطوانات البوتاجاز بنسبة تصل إلى 10%.

وأضاف عرفات، لمصراوي، أن حجم الاستهلاك اليومي من الأسطوانات يصل إلى نحو 1.2 مليون أسطوانة خلال الفترة الحالية، مقابل نحو مليون أسطوانة يوميا في الأيام العادية.

وأشار عرفات إلى أن زيادة معدل الطلب على البوتاجاز، في مثل هذا الوقت أمر معتاد في كل عام.

وقال إن محافظات الصعيد هي الأكثر إقبالاً على استهلاك اسطوانات البوتاجاز وخاصة المنيا وأسيوط وسوهاج.

واتفق محمد سعد، رئيس جمعية مستثمري الغاز السائل، مع عرفات، حيث قال إن معدل الطلب على استهلاك اسطوانات البوتاجاز يزداد خلال موسم الشتاء من كل عام.

ولا يقتسر استهلاك اسطوانات البوتاجاز على المنازل فقط، حيث ارتفع أيضًا استهلاك مزارع الدواجن بسبب أحوال الطقس.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن طلب مزارع الدواجن على اسطوانات البوتاجاز ارتفع للضعف خلال هذه الفترة، مقارنة ببداية فصل الشتاء، لزيادة التدفئة خوفا من نفوق الدواجن وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الشتاء من كل عام.

وأضاف السيد، أن الشعبة اتفقت مع شركة بوتاجاسكو لتوفير الكميات المطلوبة من اسطوانات البوتاجاز لأصحاب المزارع.

وقال حسام عرفات، إن الكميات الموجودة من اسطوانات البوتاجاز في مصر تكفي للاحتياجات الحالية رغم زيادة الطلب، مشيرا إلى اعتماد مصر على 50% من استهلاكها من غاز البوتاجاز على الاستيراد.

ويصل السعر الرسمي لاسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيهًا في المستودعات، وإلى 55 جنيهًا في الشوارع، بحسب ما قاله حسام عرفات.

بينما قال محمد سعد، إن سعر أسطوانة البوتاجاز يتراوح بين 60 و65 جنيهًا للمستهلك، على حسب مكان التوصيل.

ووصل السعر الرسمي لاسطوانة البوتاجاز التي تستهلكها مزارع الدواجن إلى 100 جنيهًا في المستودعات، ويتراوح السعر بين 110 و120 جنيهًا مع التوصيل للمزارع، وفقا لعبد العزيز السيد.

وتوقع سعد، أن يبقى الطلب مرتفعا على اسطوانات البوتاجاز حتى نهاية الشهر الجاري، على أن يبدأ في التراجع مع تحسن الأحوال الجوية.