أسعار الذهب تستقر للأسبوع الثاني في مصر

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها للأسبوع الثاني على التوالي، مع تراجع أسعار المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 645 جنيهًا، وهو نفس سعر الجمعة الماضي.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 553 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 24 عند 735.8 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5160 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وعالميًا، هبط الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الجمعة، مع تحسن أسواق الأسهم بفعل آمال حدوث انفراجة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما تماسك البلاديوم فوق مستوى 1400 دولار بفعل نقص في المعروض.

وانخفض الذهب 0.4 % في المعاملات الفورية إلى 1285.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1127 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ التاسع من يناير عند 1283.51 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب 0.5% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1285.20 دولار للأوقية.