في 17 نقطة.. مقارنة بين خدمات "ميزة" وفيزا وماستر كارد في البنك الأهلي

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري، إصدار كارت ميزة المدفوع مقدمًا، أول كارت وطني بعلامة تجارية مصرية على غرار فيزا وماستر كارد، لكنها تختلف عنهما في بعض الرسوم والخدمات المتاحة، التي يقدمها البنك.

ويقدم بنكا الأهلي ومصر، كارت ميزة، بالتعاون مع المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي، بهدف ميكنة المدفوعات وتقليل تداول الكاش.

وينافس كارت ميزة المدفوع مقدما، كارت فيزا الذي يتم إصداره من شركة فيزا العالمية وكارت ماستر كارد الصادر من شركة ماستر كارد العالمية.

ويرصد مصراوي، في هذا التقرير، أبرز الاختلافات بين كارت ميزة وفيزا وماستر كارد، ويعرض أهم المحددات والشروط المختلفة بين الـ 3 بطاقات.

وتقدم الشركات الثلاث، نفس الخدمات على الكارت المدفوع مقدمًا في إتاحة تسديد المشتريات إلكترونيا، والشراء عبر الإنترنت، والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بالبنوك.

لكن تنفرد بطاقات ميزة المدفوعة مقدما، باستقبال الحوالات محليا وخارجيا بعكس الشركتين الآخريين اللتان لا تقبلان حوالات على الكارت المدفوع مقدما.

كما تساهم بطاقة ميزة في تحصيل رسوم تقديم الخدمة بالجنيه المصري مما يجنب خروج عملة أجنبية خارج مصر بعكس شركتي فيزا وماستر كارد حيث يتم تحويل رسوم تقديم الخدمة للشركتين بالعملة الأجنبية.

وتتفوق فيزا وماستر كارد، على بطاقة ميزة في إمكانية استخدام الكارت داخل وخارج مصر، حيث تُقدم خدمات بطاقة ميزة محليًا فقط.

لكن شركة بنوك مصر المصدرة لـ "ميزة " تتفاوض لتفعيل البطاقة خارجيا طبقا للشروط العالمية.

وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة لـمصراوي، إن المركزي يستهدف إصدار 20 كارت ميزة خلال 3 سنوات المقبلة بالتعاون مع البنوك، بهدف التوسع في ميكنة المدفوعات إلكترونيا.

حصل عدد من البنوك على التراخيص وكل البنية التحتية للقبول الإلكتروني جاهزة لاستخدام بطاقات ميزة، بحسب حسن.