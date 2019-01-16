بنك الاستثمار القومي يحصل على أراضٍ في 5 مناطق مقابل تسويات مديونيات

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، لمصراوي، إن البنك حصل على أراضٍ عقارية في 5 محافظات مختلفة في مدينة العلمين، والقاهرة (في صلاح سالم)، و6 أكتوبر، والإسكندرية، والزعفرانة.

وأشار منتصر، إلى أن اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، تناول تحديد ملكية الأصول التي ستتم مبادلتها مقابل تسوية مديونيات متعثرة للبنك على بعض الجهات الحكومية لنقل ملكيتها إلى بنك الاستثمار بشكل قانوني.

وأكد نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، أن البنك يعمل حاليًا على الانتهاء من إجراءات مبادلة المديونيات، وفِي انتظار صدور قرار من الدولة لإتمام المبادلة.

وتبلغ إجمالي الأصول 80 مليار جنيه التي سيتم مبادلتها مقابل ديون متعثرة، بحسب منتصر.

وأوضح أن البنك بحث أيضًا معالجة مديونيات على جهات حكومية، رافضًا ذكر أسماء الجهات التي سيتم مبادلة مديونياتها مقابل الأصول حتى صدور قرار رسمي بإنهاء عملية المبادلة.

وأكد البنك، أن البنك يخطط لإنهاء مديونيات البنك المتعثرة خلال العام الجاري حيث تبلغ محفظة الديون 200 مليار جنيه .

وقال إن البنك يستعين بعد نقل ملكية الأراضي بمكاتب استشارية لتحديد أفضل السبل للاستفادة من هذه الأراضي عبر ضخ جزء منها في الصندوق السيادي أو إنشاء صندوق عقاري أو بيع جزء منها لمستثمر أو مشاركة مع مطورين عقاريين.