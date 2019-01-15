البورصة ترتفع 0.8% بنهاية تعاملات الثلاثاء بدعم من مشتريات المصريين

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت البورصة المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد هبوطها أمس، بدعم من مشتريات المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.84% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 13447 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.47%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.06%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء خلال تعاملات اليوم بقيمة 49.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 32.7 مليون جنيه، و17 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.41% إلى مستوى 13336 نقطة، خلال تعاملات أمس الاثنين، وسط اتجاه بيعي من العرب والأجانب، وتراجع عدد من الأسهم القيادية.