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    الرقابة المالية تسمح للشركات بإرسال قوائمها المالية بالبريد الإلكتروني

    02:03 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    الرقابة المالية تسمح للشركات بإرسال قوائمها المالية بالبريد الإلكتروني

    هيئة الرقابة المالية

    كتب- مصطفى عيد:

    قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها قررت تلقي القوائم المالية الدورية والسنوية للشركات الخاضعة لها من خلال البريد الإلكتروني، وذلك بجانب النسخة الورقية التي ترسل للهيئة بالطرق المتبعة قانوناً، على أن تحسب المواعيد القانونية المقررة ـ حال موافاة الهيئة بتلك القوائم ـ بمجرد استلام ما يفيد وصول البريد الالكتروني.

    وأضافت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي انطلاقا من مسؤوليتها وحرصها على تبسيط الإجراءات وسرعة إنهاء المعاملات، وتوفيرا للجهد والوقت، مع عدم الإخلال بالقوانين والقواعد المنظمة.

    وطالبت الهيئة الشركات والجهات التي تتعامل معها سرعة موافاتها بالبريد الإلكتروني ومسئولي الاتصال الخاصين بها لتسهيل عملية التواصل مع أطراف السوق المختلفة على ذات البريد الالكتروني.

    وتابعت: "على أن يعد البريد الالكتروني المرسل إلى الهيئة بمثابة إقرار بصحة البيانات والمعلومات المقدمة في هذا الشأن، وأن البريد الالكتروني المرسل من الهيئة بمثابة إخطار بعلم الوصول".

    وقررت الهيئة استقبال القوائم المالية الدورية والسنوية للشركات الخاضعة لها على البريد الإلكتروني التالي: ( Financial.Statements@fra.gov.eg ).

    الرقابة المالية البريد الإلكتروني القوائم المالية

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