تعيين حسام الجمل مساعدًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتب- محمد علاء الدين:

أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتعيين المهندس، حسام الجمل، مساعدًا للوزير لشبكات وبنية الاتصالات لمدة عام، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وقال البيان إن الجمل خريج كلية الهندسة جامعة الاسكندرية عام 1998، وحصل على شهادة إدارة المشروعات (PMP) من معهد إدارة المشروعات بالولايات المتحدة الامريكية في 2009، وشهادة إعداد القادة للمنظمات الدولية MTN من جامعة بريتوريا بجنوب افريقيا عام 2010، كما حصل على ماجستير إدارة الاعمال من جامعة روبرت كيندي بسويسرا عام 2014.

وتمتد خبرة الجمل إلى 20 عامًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدعومة بالخبرات الدولية في مجالات الإدارة والتقنيات المستقبلية المتكاملة في خدمات الاتصال الثابت، والاتصال المحمول، والخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى خبرات الابتكار وريادة الاعمال للأفراد والشركات والحكومات.

وقال البيان إن الجمل عمل في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشغل الجمل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوى العالمية لشئون الاستراتيجيات والتسويق والحلول التكنولوجية في مصر، كما شغل منصب كبير مستشاري تطوير الأعمال والحلول التكنولوجية بشركة هواوى العالمية لمنطقة شمال أفريقيا.

وقال البيان إن الجمل تقلد منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة MTN العالمية باليمن، وعضو فريق التطوير الاستراتيجي بالشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تولى منصب مسئول الدعم الفني للشبكات الهوائية بشركة الكاتيل (نوكيا حالياً)، ومنصب مهندس اتصالات للألياف الضوئية بالأمم المتحدة في مصر، بحسب البيان.