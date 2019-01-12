البلطي عند 22 جنيها.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، في سوق العبور اليوم السبت، مقارنة بمستواه أمس الجمعة، ليتراوح بين 20 و 22 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري عند 34 و44 جنيهًا.

وبقى سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ثابتا، ليتراوح اليوم بين 59 و65 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، وهي نفس أسعار الأمس.