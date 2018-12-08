الأوروبي للتنمية يوقع اتفاقيتين مع مصر الخير و"فلك" لدعم ريادة الأعمال

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شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

شهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، توقيع اتفاقيتين بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة مصر الخير، ومسرعة الأعمال "فلك"، لدعم ريادة الأعمال في مصر.

وقام بالتوقيع كل من سوما شاكرابارت، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، ويوسف السماع المدير التنفيذي لشركة فلك، التابعة لمبادرة فكرتك شركتك، التي أسستها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وجاء التوقيع على هامش منتدى أفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور إيفان سركوس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة.

ونصت مذكرتي التفاهم الموقعة على دعم مسرعة الأعمال "فلك"، ودعم الحاضنة التكنولوجية "جسر" التابعة لقطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير.

وسيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتقديم الدعم التقني والاستشارات الفنية، وتوفير الخبرات والكوادر على المستويين الإقليمي والدولي للحاضنة التكنولوجية "جسر"، وذلك في نطاق دعم رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة.

ويأتي هذا التعاون في ضوء الخدمات التي يقدمها برنامج مشروعات الأعمال التابعة للبنك، حيث يقوم البرنامج بدعم الشركات الناشئة المحتضنة بالحاضنة التكنولوجية لمؤسسة مصر الخير.

وسيتم تقديم خدمات البرنامج بناءً على أولوية الخدمات وطبيعة الشركات الناشئة الموجودة طبقا لمجتمع ريادة الأعمال في مصر، وتشمل الخدمات أيضا عملية التشبيك والشراكة بين استشاريين إقليميين ودوليين وشركات ناشئة أخرى، بالإضافة إلى شركات رأس المال المخاطر.

وسيتم تقديم جميع الخدمات التي تهدف لدعم برنامج مشروعات الأعمال مثل تصميم البرنامج وتجميع الاحتياجات، وكافة الخدمات الخاصة بمشروعات الأعمال مثل بناء القدرات وتطوير المحتوى التدريبي، وتوفير استشاريين وموجهين للشركات الناشئة، والتشبيك مع الشركاء خارج مصربعض الخدمات الأخرى لدعم الشركات الناشئة.