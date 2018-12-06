التخطيط تطلق النسخة التجريبية لموقع "قيم خدماتك"

القاهرة- مصراوي:

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، النسخة التجريبية من الموقع الإلكتروني “قيم خدماتك" لمساعدة المواطن على تقييم الخدمات الحكومية التى يحصل عليها، على أن يتم إطلاقه نهائيًا آخر ديسمبر الجاري.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في البيان، إن الموقع الإلكتروني يعد مؤشرًا لمساعدة الحكومة على توجيه أكثر فاعلية لأنشطة التنمية.

وأضافت الوزيرة، أنه بنهاية الشهر الجاري، سيتم إطلاق الموقع في نسخته النهائية بالإضافة إلى إتاحة هذه الخدمة على تطبيق المحمول.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف من الموقع وضع آلية ممنهجة لقياس جودة الخدمات داخل الجهاز الإداري للدولة من أجل تحفيز عملية التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، وإزالة المعوقات التي تواجه المواطن للحصول على الخدمات الحكومية.

وأوضحت السعيد، أنه يمكن للمواطن إرسال مقترحاته التي تساعد على تطوير الموقع تمهيدًا لإطلاقه في نسخته النهائية على صفحة "قيم خدماتك" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضافت، أن صندوق المقترحات والشكاوى المتاح على الموقع يتربط مباشرة بالبوابة الإلكترونية لشكاوى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك تفعيلا لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.