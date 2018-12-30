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الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:36 ص الأحد 30 ديسمبر 2018
الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

الدولار

كتب - مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة بمصر، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي القاهرة والعربي الأفريقي 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار مستقرًا في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية وأبو ظبي الإسلامي والتجاري الدولي والبركة عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.88 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.

الدولار البنك الأهلي بنك مصر بنك الإسكندرية

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