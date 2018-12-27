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ارتفاع البوري وتراجع البلطي .. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

11:59 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
ارتفاع البوري وتراجع البلطي .. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا للكيلو.

كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، لتتراوح بين 60 و70 جنيهًا، بينما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، ليتراوح اليوم بين 250 و300 جنيهًا، بحسب بيانات سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا.

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