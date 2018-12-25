البترول: توصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية و72 منطقة جديدة في 2018

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الثلاثاء، إن عام 2018 شهد توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من مليون وحدة سكنية، "وهو أكبر رقم يتم تحقيقه على الإطلاق منذ بدء مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل عام 1981".

وأضافت الوزارة أن العام الجاري شهد توصيل الغاز الطبيعي إلى 72 مدينة وقرية ومنطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة بمختلف محافظات مصر تستفيد لأول مرة من خدمة الغاز الطبيعي ولم يصلها من قبل، ومنها مدن العياط وأوسيم وطناش بالجيزة، وحدائق حلوان بالقاهرة، وسيكلام واسكوت بالإسكندرية، وأبوكبير بالشرقية، ومغاغة بالمنيا.

ووصل إجمالي عدد الوحدات السكنية إلى حوالي 9.3 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن، وفقا للوزارة.

وذكرت الوزارة أن عام 2018 شهد التوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بهدف إحلال الغاز محل البوتاجاز، ولتخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد البوتاجاز.

وكانت وزارة البترول أطلقت في شهر يوليو الماضي مبادرة تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بدون مقدم تعاقد، وبقسط شهري 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحويل 18784 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال أول 11 شهرا من عام 2018، ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية نوفمبر 2018 إلى حوالي 255.6 ألف سيارة.

وقالت وزارة البترول إنه تم خلال عام 2018 تنفيذ توسعات جديدة بكل من الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية، والشبكة القومية لنقل الغازات الطبيعية، لتأمين احتياجات قطاعات الاستهلاك المختلفة ومحطات الكهرباء من الوقود.

وأضافت أن المشروعات التي تم الانتهاء منها تضمنت تنفيذ خطين جديدين لنقل الخام والمنتجات البترولية بطول 56.5 كيلو متر، وبتكلفة استثمارية 229 مليون جنيه، وتنفيذ 6 مشروعات لخطوط نقل الغاز الطبيعي بطول 185 كيلو متر لتغذية محطات الكهرباء وبتكلفة استثمارية 1.7 مليار جنيه وحوالي 28.4 مليون دولار.

كما شهد عام 2018 الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات لتغذية محطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها الدولة في كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف، والبرلس باحتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال عدد من خطوط نقل الغاز التي تم تنفيذها بأطوال تصل إلى 322 كيلو متر وبتكلفة استثمارية حوالي 2.2 مليار جنيه و93.5 مليون دولار، وفقا للوزارة.

وذكرت البترول أنه تم تنفيذ مشروع تغذية محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 399 مليون جنيه و21.2 مليون دولار، ومشروع تغذية محطة كهرباء بنى سويف بتكلفة 991.6 مليون جنيه و47.2 مليون دولار، وأيضاً مشروع تغذية محطة كهرباء البرلس بتكلفة 839 مليون جنيه و25 مليون دولار.

وارتفع بذلك عدد محطات الكهرباء التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية إلى 58 محطة، بحسب الوزارة.