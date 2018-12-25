الضرائب تشكل لجنة مشتركة مع "اتحاد الغرف" لحل مشكلات التجار والصناع

كتب - مصطفى عيد:

أصدر عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة المشكلات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري وتقديم الحلول لها، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن القرار الذي حمل رقم 845 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المشتركة جاء عقب جولة محمد معيط وزير المالية مؤخرا بالإسكندرية والتي التقى خلالها مع رئيس اتحاد الغرف التجارية وأعضاء الاتحاد، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي مصلحة الضرائب والاتحاد لمناقشة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري وسرعة حلها.

وقال وزير المالية، إن قرار تشكيل اللجنة يأتي في إطار التنسيق والتعاون المثمر مع مجتمع الأعمال والتيسير عليه وإزالة العقبات وحل مشكلاته.

وأضاف أن هذا التعاون يستهدف التوسع في الاستثمارات والأنشطة الصناعية والتجارية بما يسهم في زيادة فرص العمل وتوسيع حجم النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو والتشغيل، وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب أخرى.

وتضمن قرار رئيس مصلحة الضرائب انعقاد اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية بصورة دورية، وعرض توصيات اللجنة على لجنة عليا من وزير المالية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد، للخروج بحلول لأية مشكلات عالقة، وفقا للبيان.