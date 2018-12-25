البورصة تواصل هبوطها لليوم الثالث على التوالي

كتبت- دينا خالد:

سجلت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل تراجعها لليوم الثالث على التوالي، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.89% إلى مستوى 12670.63نقطة.

كما تراجع المؤشر للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.25% ومؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.34%.

وسجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 12.8 مليون جنيه و8.1 مليون جنيه على التوالي،، فيمما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بنحو 20.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة هبطبنهاية تعاملات أمس، بنسبة 1.26% إلى مستوى 12784 نقطة.