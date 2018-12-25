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    ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:32 ص الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
    ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الإثنين، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و66 جنيهًا.

    وزاد سعر كيلو الجمبري 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    بينما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و22 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفلية البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

    وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

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