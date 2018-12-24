"الحاصلات الزراعية": انخفاض أسعار العدس لزيادة المعروض

القاهرة - (أ ش أ):

ذكرت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الاثنين، أن أسعار العدس شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة المعروض.

وأوضح أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، في بيان له اليوم أن أسعار العدس شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة القليلة الماضية، تتراوح من 2 إلى 3 جنيهات، ليراوح سعر الكيلو بين 10.5 و12 جنيهًا للكيلو (سعر الجملة) ويضاف عليه نحو جنيهين تعبئة وتغليق ونقص أوزان.

وأرجع انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض في الأسواق ووجود كميات كبيرة جدًا لدى التجار والمستوردين، نظرًا لاستيراد كميات كبيرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى استقرار الأسعار وتراجعها بنسبة كبيرة جدًا.

وأكد رئيس الشعبة، أن هناك متابعة جيدة من وزارة التموين ورقابة على الأسعار الأمر الذي أدى إلى استقرارها بشكل جيد، وتماشيًا مع مبادرة تخفيض الأسعار لم يغال التجار في الأسعار، وبالتالي من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انخفاضات أخرى في سلعة العدس.

وقال عزت عزيز عضو مجلس إدارة شعبة الحاصلات الزراعية، إن العدس يباع الآن في السوق المحلي بأقل من السعر العالمي نتيجة لوجود مخزون كبير لدى التجار، مشيرًا إلى أن مصر تستورد نحو 300 ألف طن منه سنويًا.

وأضاف أن مصر تستورد نحو 98% من الاستهلاك المحلي للعدس، ويعد العدس التركي والكندي أبرز الأنواع في السوق المحلي، وقد أخذ العدس التركي محل العدس السوري، الذي كان يستحوذ على أكبر نصيب من حجم الصادرات، لكن سوريا خرجت من القائمة نتيجة للأحداث التي تمر بها.