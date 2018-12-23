أسعار الذهب تعود للارتفاع في مصر خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد بالسوق المحلي، جنيهًا واحدًا مقارنة بأسعار الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب في مصر ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 629 جنيهًا مقابل 628 جنيهًا بالأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 539 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 719 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5032 جنيهًا.

وأضاف نجيب، أن أصحاب محلات الذهب يرفعون الأسعار جنيهًا واحدًا أيام العطلة الرسمية للبورصة العالمية خوفاً من حدوث خسائر في حالة ارتفاع أسعار الذهب مع بداية فتح البورصة الاثنين.

وعالميًا، اليوم والأمس هما العطلة الرسمية للبورصة العالمية، ولكن الأسعار كانت هبطت بنهاية تعاملات الجمعة، وسط مبيعات لجني الأرباح بعد يوم منتسجيله أعلى مستوى في ستة أشهر ومع صعود الدولار.