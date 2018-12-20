أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع لليوم الثالث خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها لليوم الثالث علي التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، لتصعد جنيهين، مقارنة بمستواها أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 627 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 625 جنيهًا أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 537 جنيهًا، وعيار 24 إلى 717 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5016 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بانخفاض الدولار وسوق الأسهم، بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات بشأن السياسة النقدية جاءت أقل ميلا للتيسير مما توقعه الكثيرون، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0742 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4% إلى 1248.48 دولار للأوقية بعد تراجعه الجلسة السابقة بأكبر قدر منذ 27 نوفمبر.

وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أمس الأربعاء. لكن ما فاجأ الأسواق هو التزام المجلس بالمحافظة على جوهر خطته لتشديد السياسة النقدية رغم تنامي عدم التيقن بشأن النمو الاقتصادي العالمي.