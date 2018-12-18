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    كيف تطور تصنيف مصر الائتماني في آخر 4 سنوات؟ (إنفوجرافيك)

    01:18 م الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
    كيف تطور تصنيف مصر الائتماني في آخر 4 سنوات؟ (إنفوجرافيك)

    موديز

    القاهرة - مصراوي:
    شهد التصنيف الائتماني لمصر في عدد من الوكالات المتخصصة في هذا المجال تحسنا في عام 2018 مقارنة بعام 2014، لتصبح مصر في موقف ائتماني أقوى بعد أن كانت في موقف ضعيف في عام 2014، بحسب وكالات فيتش، وموديز، وستاندرد آند بورز.
    وعرضت رئاسة مجلس الوزراء تطور موقف التصنيف الائتماني لمصر خلال السنوات الأربع الأخيرة في الوكالات الثلاث، عبر إنفوجرافيك نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
    وبحسب تقييم وكالة فيتش، فإن التصنيف الائتماني لمصر استقر عند درجة "B" خلال السنوات الأربع الأخيرة (2015-2018) بعد أن كان "-B" في عام 2014، حيث أصبحت النظرة المستقبلية لمصر إيجابية.
    ووفقا لتقييم وكالة موديز، استقر تصنيف مصر كذلك خلال آخر 4 سنوات عند "B3" بعد رفعه من "CAA1" في عام 2014، ومع نظرة مستقبلية إيجابية في آخر تصنيف خلال 2018.
    وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز، فإن تصنيف مصر ارتفع في 2018 للمرة الثانية خلال آخر 4 سنوات إلى الدرجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن كان "-B" في الأعوام الثلاثة السابقة مرتفعة من "+CCC" في 2014.

    التصنيف الائتماني لمصر بين 2014 و2018

    التصنيف الائتماني النمو الاقتصادي اقتصاد مصر موديز

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