بلتون: ديون المصرية للاتصالات ارتفعت أكثر من المتوقع هذا العام

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة بلتون المالية إن صافي مديونية الشركة المصرية للاتصالات ارتفع إلى 12.6 مليار جنيه خلال العام الجاري حتى نهاية سبتمبر، متجاوزا توقعاتها التي كانت 7.2 مليار جنيه ليصل إلى الحد الائتماني المحدد مسبقا من المصري للاتصالات بـ 13 مليار دولار.

وأرجعت شركة بلتون المالية ارتفاع صافي الدين لدى الشركة المصرية للاتصالات عن المتوقع إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي عن المتوقع خلال 2018 نظرًا لاستمرار الشركة في أعمال تطوير البنية التحتية ومد كابلات الألياف الضوئية "الفايبر" والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2020.

وأضافت بلتون في تقريرها أن أعمال شبكة المحمول ومشروع مد كابلات الألياف الضوئية "الفايبر" للمدارس في الربع الثالث للعام الجاري والاستحواذ على كابل مينا بإجمالي 90 مليون دولار ساهم في ارتفاع صافي دين المصرية للاتصالات.

وقالت بلتون في تقريرها: "نتوقع استقرار مديونية المصرية للاتصالات عند أقصى مستوياتها خلال الفترة من 2018-2020 وذلك نظرًا لتمويل معدل الإنفاق الرأسمالي نسبة إلى المبيعات بما يزيد على 20% خلال هذه الفترة".

وتتوقع بلتون حصول المصرية للاتصالات على المزيد من التسهيلات من جانب الموردين للمساعدة في تيسير الاحتياجات التمويلية خلال العام المقبل.

وخفّضّت شركة بلتون تقديراتها للقيمة العادلة لشركة المصرية للاتصالات إلى 16.5 جنيه للسهم بتراجع 6% عن القيمة العادلة السابقة عند 17.5 جنيه للسهم، لكنها أوصت بالشراء.

وأرجعت بلتون سبب تخفيضها للقيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات إلى خفض التوقعات لنمو السوق وشركة We بسبب الصعوبات التي يواجهها قطاع الاتصالات في مصر، إضافة إلى ارتفاع المصروفات التمويلية بنحو أقوى من التوقعات لتغطي خطط الشركة لتأسيس البنية التحتية للهاتف الثابت والمحمول.

وقالت شركة بلتون إنه رغم انخفاض سعر سهم المصرية للاتصالات بنسبة 12% منذ بداية العام إلا أنه لا يعكس حتى الآن القيمة المضافة إلى مستقبل الشركة الناتج عن تجديد اتفاقيات خدمات الجملة المحلية والدولية مع مشغلي شبكات المحمول وإبرام اتفاق التجوال المحلي مع شركة اتصالات مصر ببنود تفضيلية للمصرية للاتصالات وتسوية كافة النزاعات مع مشغلي شبكات المحمول والاستحواذ على كابل مينا والبيع الجزئي لسعات الكابل مما نجح في تغطية التكلفة الاستثمارية للكابل ويضمن تدفق الإيرادات في المستقبل.

وبحسب تقرير بلتون فإن إعادة هيكلة أسعار الإنترنت المنزلي أدت إلى فتح المجال أمام نمو قوي لقطاع التجزئة واستمرار زيادة الحصة السوقية لخدمات المحمول.