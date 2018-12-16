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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات اليوم

03:19 م الأحد 16 ديسمبر 2018
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح :

سجلت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد .

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.04% إلى مستوى 12910.03 نقطة.

كما تراجع المؤشر للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.33% ومؤشر الأوسع الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.25%.

وسجلت تعاملات العرب خلال اليوم صافي بيع بنحو 11.05 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي شراء بقبمة 2.1 مليون جنيه و 13.1 مليون جنيه على التوالي.

 

البورصة المصرية مؤشرات البورصة تعاملات اليوم

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