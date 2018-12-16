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    الدولار يتراجع في بنك كريدي أجريكول مع بداية تعاملات اليوم

    10:29 ص الأحد 16 ديسمبر 2018
    الدولار يتراجع في بنك كريدي أجريكول مع بداية تعاملات اليوم

    دولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنك كريدي أجريكول مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

    .وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    كما استقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

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