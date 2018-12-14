زيادة 5 جنيهات للكوسة.. ارتفاع أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر كيلو الكوسة في سوق العبور بنحو 5 جنيهات للكيلو الواحد، خلال الأسبوع الماضي، كما زادت أسعار عدد من الخضروات في سوق الجملة.

وتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم بين 8 جينهات و12 جنيها، بزيادة 5 جنيهات عن الجمعة الماضي، بحسب بيانات المرقع الرسمي بسوق العبور.

كما ارتفع سعر البطاطس والفاصوليا والموخية، وانخفض سعر كيلو الطماطم بنحو 25 قرشًا، خلال الأسبوع، في سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.



أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، بانخفاض 25 قرشًا للكيلو.

البطاطس بين 3 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا.

البصل بين 3.25 و 5.25 جنيه، بانخفاض 25 قرشًا.

الكوسة بين 8 جينهات و12 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا.

الملوخية بين 4 و 5 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3جنيهات و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و 5 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 2.5 و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و10جنيهات، بزيادة جنيهين.