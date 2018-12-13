رئيس غرفة القاهرة: إعداد مذكرة بمقترحات لتعديل قانون الغرف التجارية

كتبت - منار الرخ:

قال إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم إعداد مذكرة وافية بكافة البنود المراد تعديلها في قانون الغرف التجارية لمناقشتها في مجلس النواب من خلال النواب أعضاء المجلس بمحافظة القاهرة، بحسب بيان من الغرفة اليوم الخميس.

وأضاف أن من بين المواد التي تحتاج إلى تعديل بهذا القانون على سبيل المثال تقليص عدد الأعضاء المعينين من قبل الحكومة في مجالس إدارات الغرفة التجارية إلى 25% بدلًا من 50% المعمول بها حاليًا بجانب بعض البنود الأخرى، منها إتاحة الفرصة للغرف التجارية بالإشراف على الأسواق.

جاء ذلك خلال لقاء العربي مع عدد من أعضاء مجلس النواب، في مقر الغرفة، منهم وائل الطحان عن دائرة المطرية وعضو لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان، وإيهاب العمدة عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، وشريف الورداني عن دائرة مدينة السلام، وذلك لبحث أوجه التعاون في الفترة القادمة.

وإلى جانب تعديل قانون الغرف التجارية، أشار العربي إلى أن التعاون بين الغرفة والنواب سيتضمن أيضا حل بعض المشاكل التي تواجه التجار في بعض الدوائر، وسبل تنشيط القطاعات في مختلف الأنشطة، مضيفا أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا بين الجانبين لإفادة التجار من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الغرفة.