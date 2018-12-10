تراجع التضخم السنوي إلى 15.6% في نوفمبر

القاهرة- مصراوي:

تراجع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل 15.6% مقابل 17.5% في أكتوبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وبهذا يعود التضخم للتراجع بعد 3 أشهر من الارتفاع على التوالي، حيث ارتفع في أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، تأثرًا بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وجاء تراجع معدل التضخم السنوي، مع تراجع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال نوفمبر ليسجل سالب 0.7% مقارنة 2.8% في أكتوبر.

ولا يعني تراجع التضخم أن الأسعار تراجعت ولكنه يعني أن الأسعار ترتفع ولا بوتيرة أقل.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو من العام الماضي عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر الماضي وحتى مايو، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو.

ويهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم إلى 13% ((+/-3 خلال الربع الأخير من 2018.