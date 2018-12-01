أسعار السمك تستقر في سوق العبور اليوم

كتب- منار الرخ:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور، عند نفس مستويات الأمس.

واستقر سعر كيلو سمك البلطي اليوم ليتراوح بين 23 و26 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

ويتراوح سعر كيلو الجمبري في سوق العبور، اليوم بين 250 و 320 جنيهًا، وهي نفس أسعاره أمس.

كما استقر سعر المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، وهي نفس أسعاره الأمس.

واستقر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيهًا، وسعر كيلو الفيله البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا.