وزيرة الاستثمار: 168 مليون دولار قيمة دعم المدارس المصرية اليابانية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، إن الوزيرة سحر نصر تفقدت المدرسة اليابانية في العبور، برفقة طارق شوقي وزير التعليم.

والمدرسة اليابانية بالعبور تأتي ضمن مشروع برنامج "دعم المدارس المصرية اليابانية" المول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بقيمة 18.6 مليار ين ياباني بنحو 168 مليون دولار، وفقًا للبيان.

وتتكون المدرسة من 22 فصلاً دراسيًا لرياض الأطفال والتعليم الأساسى، وتقع المدرسة على مساحة 2000 متر وبها ملاعب على مساحة 1500 متر، وبلغت تكلفة المدرسة 30 مليون جنيه في إطار المشروع.

وقالت الوزيرة سحر نصر، إن هذا المشروع يأتي ضمن المبادرة ‏المصرية اليابانية للشراكة في التعليم ‏التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة إلى طوكيو 2016، وفي إطار مبادرة الرئيس للاستثمار في العنصر البشرى.

وأشارت نصر، إلى أن المشروع هدفه إدخال نظام التعليم الياباني إلى المدارس المصرية ‏وهو النظام القائم على التعلم بالأنشطة، من خلال بناء 100 مدرسة وتجهيز 100 مدرسة أخرى وتحسين العملية التعليمية ‏والإدارية من خلال إرسال بعثات لتدريب المعلمين ونظار المدارس والمديرين.

وأوضحت الوزيرة ان هذه المدرسة ضمن 35 مدرسة تم بدء الدراسة فيهم في 21 محافظة.