تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

سجل سعر الذهب في مصر تراجعًا بنحو جنيه ونصف خلال الأسبوع الماضي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم الجمعة 612 جنيهًا للجرام، مقابل 613.5 جنيه للجرام الجمعة الماضي.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 524 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 24 إلى 700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 4896 جنيهًا.

وعالميًا تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الجمعة، مع تغير طفيف في الدولار بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشارات متباينة بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين، بينما قفز البلاديوم إلى مستوى قياسي.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ التجارة على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين غدًا، حيث من المتوقع أن تهيمن التوترات التجارية العالمية على الأجندة.

بيد أن ترامب أرسل إشارات متباينة بشأن الاتفاق التجاري لدى توجهه إلى الأرجنتين أمس الخميس، حيث قال إن اتفاقا قد بات وشيكا لكنه غير متأكد إن كان يريد مثل هذا الاتفاق.

وارتفع الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1224.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1229.7 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار تغيرا طفيفا يوم الجمعة.