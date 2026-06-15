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قرار من الاستئناف بشأن متهمة وعشيقها قتلا زوجها ببدر

كتب : أحمد عادل

03:22 م 15/06/2026

حبس سيدة _ ارشيفيه

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قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من سيدة وعشيقها على الحكم الصادر بإعدامهما شنقًا، لإدانتهما بقتل زوج الأولى داخل مدينة بدر، إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بإعدام المتهمين شنقًا، بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، وذلك على خلفية اتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى وتقطيع جثمانه والتخلص من أجزائه.

تفاصيل قضية مقتل زوج على يد زوجته وعشيقها ببدر

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3118 لسنة 2024 جنايات بدر، والمقيدة برقم 473 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ارتكاب الجريمة، وأعدا لذلك دواءً منومًا وسلاحًا أبيض "سكينًا" وعصًا خشبية.

ووفقًا لأوراق القضية، استغلت المتهمة الأولى وجودها مع زوجها داخل مسكن الزوجية، وقامت بدس أقراص منومة له في الطعام، حتى يفقد القدرة على المقاومة.

وبعد التأكد من استغراقه في النوم، دخل المتهم الثاني إلى المسكن واعتدى على المجني عليه مستخدمًا عصًا خشبية، موجهًا إليه عدة ضربات استقرت في رأسه، حتى تأكد من وفاته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين نقلا جثمان المجني عليه إلى دورة المياه عقب وفاته، حيث أقدم المتهم الثاني على تقطيع الجثمان إلى عدة أجزاء باستخدام سكاكين.

وقام بعد ذلك بوضع الأجزاء داخل أوعية وأكياس بلاستيكية، قبل التخلص منها في صناديق قمامة متفرقة ومتباعدة عن بعضها البعض، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وصعوبة التوصل إلى مرتكبيها.

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جنايات القاهرة إعدام مدينة بدر جريمة قتل

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