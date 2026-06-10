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ادعى أنه مكلف من الداخلية.. ضبط عاطل أوهم السيدات بفحص الاستغاثات وتلاعب بهن

كتب : محمد الصاوي

02:29 ص 10/06/2026

المتهم

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أصدرت وزارة الداخلية، بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي تضررت خلاله صاحبة الحساب من القائم على إحدى الصفحات لمحاولته إيهامها بكونه مكلف من وزارة الداخلية لفحص الاستغاثات، وإطلاعه بمضايقة السيدات في إطار التلاعب بهن.

وأضافت الوزارة، أنه أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه "عاطل- مقيم بمحافظة الدقهلية"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بالدخول على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن شكاوى المواطنين، إذ يتواصل مع السيدات أصحاب الشكاوى ويزعم لهن بأنه مكلف من وزارة الداخلية لفحص الشكاوى المتصلة بهن في إطار التعرف عليهن ومعاكستهن.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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فحص الاستغاثات وزارة الداخلية النيابة العامة

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