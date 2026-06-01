بعد حكم النقض.. محامي الطفل ياسين لـ مصراوي: سنقاضي المدرسة بتهمة إخفاء الأدلة - فيديو

كتب : أحمد عادل

01:38 م 01/06/2026 تعديل في 01:39 م

المحامي أيمن عطالله

أعلن المحامي أيمن عطالله، دفاع الطفل "ياسين" المعروف إعلاميًا بـ"سبايدر مان البحيرة"، عن عزم هيئة الدفاع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وجديدة ضد عدد من مسؤولي المدرسة الخاصة الشاهدة على الواقعة بمحافظة البحيرة، وذلك فور صدور حكم محكمة النقض النهائي بحق المتهم.

محامي الطفل ياسين يعلن ملاحقة مسؤولي المدرسة

واتهم "عطالله"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إدارة المدرسة ومسؤوليها بمحاولة التواطؤ مع المتهم وتعمُّد إخفاء أدلة جوهرية كانت تتعلق بالقضية طوال فترة تداولها بالمراتب القضائية السابقة، مشددًا على أن حق الطفل لن يتوقف عند معاقبة الجاني الفعلي بل سيطال كل من قصر أو تستر.

حكم النقض أنهى القضية جنائيًا

وجاءت هذه التصريحات عقب إسدال محكمة النقض، اليوم الاثنين، الستار نهائيًا على القضية التي هزت الرأي العام؛ حيث قضت برفض الطعن المقدم من المتهم "ص.ك" (79 عامًا)، وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ليصبح حكمًا نهائيًا وباتًّا واستنفد كافة درجات التقاضي.

البحيرة الطفل ياسين محكمة النقض مدرسة خاصة

