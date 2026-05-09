كتب- صابر المحلاوي:

قدمت النيابة العامة مرافعة أمام محكمة جنايات الجيزة، في قضية اتهام قاضٍ سابق بقتل طليقته بمدينة 6 أكتوبر، وصفت فيها الواقعة بأنها "جريمة مكتملة الأركان"، مؤكدة أنها لم تكن وليدة لحظة غضب، بل جاءت نتيجة تخطيط وترصد مسبق استمر لعدة أيام.

وخلال المرافعة، شددت النيابة على أن ما حدث يمثل جريمة "هزمت الضمير الإنساني قبل أن تدنس بها الأرض"، واعتبرتها اغتيالًا لمعاني الرحمة والإنسانية، مشيرة إلى أن الفعل لا يمكن وصفه بأنه انفعال عابر، بل نتيجة طريق طويل من التفكير والتخطيط والإصرار.

وأوضحت النيابة أن جذور الخلاف بين المتهم والمجني عليها تعود إلى عام 2011، حين تزوجا وأنجبا ثلاثة أبناء، قبل أن تتدهور العلاقة الزوجية تدريجيًا وتنتهي بالانفصال عام 2021، لتبدأ بعدها سلسلة من الخلافات والنزاعات بين الطرفين.

وأضافت أن المتهم انتقل من مرحلة الخصومة إلى الحقد، ثم إلى الإصرار على الانتقام، وظل يخطط للجريمة على مدار شهرين، قبل أن يبدأ في مراقبة طليقته خلال الأيام الخمسة السابقة للواقعة، حيث كان يجلس يوميًا في مقهى مقابل لمسكنها لمتابعة تحركاتها.

وفي يوم الجريمة، تتبع المتهم المجني عليها بسيارته لنحو نصف ساعة، حتى وصل إلى موقع الحادث، وهناك أطلق عيارًا ناريًا لتفريق المارة، ثم أطلق ثلاث رصاصات استقرت بجسدها، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأكد ممثل النيابة أن الواقعة تمثل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مدعومة بتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي، التي أثبتت طبيعة الإصابات ومسار الطلقات وتخطيط المتهم للجريمة.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 21 يونيو لسماع مرافعة الدفاع.

