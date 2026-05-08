كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تعدي طالب على مدرس داخل إحدى المدارس بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابة المعلم بجروح وسحجات متفرقة بالوجه والرقبة.

اتهام طالب بالتعدي على مدرس بسلاح داخل مدرسة بالدقهلية

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 5 مايو الجاري، تبلغ لمركز شرطة أجا من أحد المستشفيات، باستقباله مدرسًا في إحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز - مصابا بسحجات وجروح متفرقة في الوجه والرقبة.

وبسؤال المرس؛ قرر بتعدي أحد الطلاب بالمدرسة عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" مما أدى لحدوث إصابته، وذلك حال اصطحابه إلى مدير المدرسة بسبب إثارة الشغب داخل المدرسة، قبل أن يفاجئه الطالب بالتعدي عليه بسلاح أبيض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الطالب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم بإرشاده.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها