72 ساعة كانت كافية لجهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول والمستشار عمرو خالد رئيس نيابة الحوادث، في كشف خيوط أغرب واقعة تحرش أشعلت نار الغضب في نفوس أهالي بشتيل بعد تداول فيديو مثير للواقعة.

أمام فريق النيابة الذي ضم المستشارين (أبوالفضل الضبع، و عمرو العمدة، وأحمد علاء، و أحمد سعيد وأدهم الأدهم)، وقف مالك المدرسة يتلوي في الكلام، يحاول بكل الطرق إبعاد الشبهات عنه وإدعاءات الأهالي ضده، إلا أن حنكة رجال التحقيق كشفت خباياه.

مواجهة وإنكار واعتراف

واجهت النيابة العامة المدير العجوز بالفيديو المتداول له على مواقع التواصل الاجتماعي، لم ينكر حقيقة الأمرو ولم ينفي الواقعة، بل أقر بالحقيقة المُرة: "أنا عملت كده بس غصب عني".

النيابة العامة عرضت المتهم العجوز على مصلحة الأمن العام لإجراء القياسات البيومترية، فالتقرير أثبت صحة الفيديو ولا يوجد به أى تلاعب.

بداية الواقعة

النيابة العامة تلقت إخطارًا بشأن تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتعرض عدد من الأطفال لوقائع هتك عرض داخل مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل، بدائرة قسم أوسيم بمحافظة الجيزة.

الينابة العامة استمعت إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وعدد من الشهود، كما استجوبت القائمين على إدارة المدرسة، واتخذت إجراءات فحص المقطع المصور المتداول، وتحفظت على أجهزة المراقبة الخاصة بالمدرسة وقامت بتفريغها، فضلًا عن معاينة مكان الواقعة.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال المختصين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمرت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم، ورعايتهم نفسيًا واجتماعيًا.

وقد كشفت التحقيقات عن أن المقطع المتداول التقطته أجهزة المراقبة بالمدرسة في غضون شهر سبتمبر من عام ٢٠٢٤، وأن المتهم أحد مالكي المدرسة الخاصة محل الواقعة، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

هذا، وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، ووجهت إليه اتهام هتك عرض الأطفال المجني عليهم، ثم أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.