إعلان

أمن المنوفية يضبط المتهمين بالتعدي على بائع خضروات في شبين الكوم

كتب : علاء عمران

03:55 م 07/05/2026

المتهمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام عدة أشخاص بالتعدي على شقيقها بالضرب، مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة نتيجة استخدام أسلحة بيضاء في محافظة المنوفية.

تفاصيل مشاجرة بائع الخضروات

تبين من الفحص تلقي مركز شرطة شبين الكوم بلاغاً من بائع متجول "شقيق القائمة على النشر" مصاب بجروح متفرقة، أفاد بنشوب مشادة كلامية بينه وبين شخصين أثناء ممارسته عمله في بيع الخضروات. أوضحت التحريات أن الخلاف بدأ باصطدام الضحية بالمتهمين دون قصد، مما دفعهما للتعدي عليه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما.

سقوط المتهمين وضبط الأسلحة

نجحت القوات الأمنية في تحديد هوية مرتكبي الواقعة وإلقاء القبض عليهما بدائرة المركز. بمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الجريمة لذات السبب المذكور، كما أرشدا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في التعدي على المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضًا

هل تحقق تعديلات قانون الأسرة العدالة أم تزيد الخلافات؟ خبراء قانونيون يجيبون

رصاصتين على خيانة وانتقام.. كيف قاد الشك "مزارع أبو غالب" للمفتي مرتين؟

إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بائع المنوفية أسلحة بيضاء شبين الكوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| أول تعليق من منظم حفل هيفاء وهبي بعد حل أزمتها مع "الموسيقيين"
زووم

خاص| أول تعليق من منظم حفل هيفاء وهبي بعد حل أزمتها مع "الموسيقيين"
"لا حصانة بعد اليوم".. نتنياهو يُعلّق على اغتيال قائد وحدة "الرضوان" في
شئون عربية و دولية

"لا حصانة بعد اليوم".. نتنياهو يُعلّق على اغتيال قائد وحدة "الرضوان" في
لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس البرازيل.. محاولة لتجاوز الخلافات السياسية والتجارية
شئون عربية و دولية

لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس البرازيل.. محاولة لتجاوز الخلافات السياسية والتجارية
طالبة تستعين بأسرتها وتهاجم زملاءها بالسكاكين داخل الحرم الجامعي
حوادث وقضايا

طالبة تستعين بأسرتها وتهاجم زملاءها بالسكاكين داخل الحرم الجامعي
باع سيارته بعد انتشار الفيديو.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو متحرش كلية
حوادث وقضايا

باع سيارته بعد انتشار الفيديو.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو متحرش كلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء تسحب تشغيلة من “فلوموكس 1000” بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات
في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفض الاعتداءات الإيرانية