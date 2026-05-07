كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام عدة أشخاص بالتعدي على شقيقها بالضرب، مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة نتيجة استخدام أسلحة بيضاء في محافظة المنوفية.

تفاصيل مشاجرة بائع الخضروات

تبين من الفحص تلقي مركز شرطة شبين الكوم بلاغاً من بائع متجول "شقيق القائمة على النشر" مصاب بجروح متفرقة، أفاد بنشوب مشادة كلامية بينه وبين شخصين أثناء ممارسته عمله في بيع الخضروات. أوضحت التحريات أن الخلاف بدأ باصطدام الضحية بالمتهمين دون قصد، مما دفعهما للتعدي عليه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما.

سقوط المتهمين وضبط الأسلحة

نجحت القوات الأمنية في تحديد هوية مرتكبي الواقعة وإلقاء القبض عليهما بدائرة المركز. بمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الجريمة لذات السبب المذكور، كما أرشدا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في التعدي على المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

