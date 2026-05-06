قضت الدائرة "31" جنايات محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، بمعاقبة طالب "بكلية الحقوق" بالحبس سنة مع الشغل، في واقعة اتهامهه بتزوير عقد بيع سيارة" ملاكي" من وحدة مرور الوراق بالجيزة وبيعها.



ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، و أحمد حسن محمد، و أحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقات في القضية رقم 19052 لسنة 2025 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 9238 كلي جنوب الجيزة، أن لمتهم "جلال . أ"، طالب، 25 سنة، أنه في غضون عام 2025، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو عقد بيع سيارة، توثيق الظاهر والممهور بخاتم شعار الجمهورية المنسوب إلي المكتب، وكان ذلك بطريق الانتفاع.

وتابعت النيابة أن المتهم اتفق مع المجهول على اصطناع العقد وساعده بأن أمده بالبيانات المراد كتابتها بالمحرر المزور فأنشأه المجهول على غرار الصحيح منه، بان أثبت به بيع المدعو "محمود . ع"، حسن النية، للمتهم ومهره بخاتم نسب إلى مكتب توثيق الظاهر المقلد محل الاتهام الثالي، وتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشارت النيابة النيابة إلى أن المتهم قلد بواسطة الغير بصمة خاتم شعار الجمهورية والخاص مكتب توثيق الظاهر ونسبه زوراً إلى تلك الجهة على خلاف الحقيقة بأن اتفق مع المجهول على تقليده واستعد بأن مهر به المحرر المزور محل الاتمام السابق.

ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة استعمل المحرر المزوز عمل القائم به الأول فيما زور من أجله، بأن قدمه أمام الموظف المختص بوحدة مرور الوراق - حسن النية، معتدا صححة ما دون به من بيانات مع علمه بأمر تزويره.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها إنها استخدمت أقصى درجات الرأفة بحق المتهم كونه طالب.